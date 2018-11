Actualidade

A exposição da artista plástica portuguesa Joana Vasconcelos no Museu Guggenheim Bilbao, em Espanha, contou com cerca de 640 mil visitantes e encerra no domingo com um concerto da fadista Gisela João.

Segundo o atelier de Joana Vasconcelos, a exposição individual "I'm Your Mirror" registou cerca de 640 mil visitantes desde que foi inaugurada em junho passado.

Apresentada como a primeira mostra individual de um artista português no Museu Guggenheim em Bilbau, "I'm your mirror" integra mais de trinta obras de Joana Vasconcelos, 14 das quais novas.