Actualidade

O livro "A Queda de Salazar - O Princípio do Fim da Ditadura" revela que o ditador era injetado com frequência tratando-se de um medicamento "não identificado" apesar de uma indicação sobre Eucodal.

"É um dado novo. Não só as injeções que Salazar recebia e, nos últimos tempos, a uma frequência de 'dia sim dia não'", explica à Lusa o jornalista José Pedro Castanheira.

O livro "A Queda de Salazar" de José Pedro Castanheira, António Caeiro e Natal Vaz refere-se às "misteriosas injeções" administradas pelo enfermeiro João Rodrigues Merca havendo no diário do próprio ditador pelo menos uma referência a Eucodol, um estupefaciente que se tornou no medicamento "favorito" de Hitler no final da II Guerra Mundial (1945).