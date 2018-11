Actualidade

O primeiro-ministro disse hoje não estar "numa competição" com a Comissão Europeia relativamente às estimativas para o défice e para o crescimento económico, mas considerou que estão "desajustadas" face aos resultados alcançados.

"Quem tem um modelo de previsões que não está ajustado, sistematicamente produz resultados não ajustados à realidade", respondeu António Costa, em declarações aos jornalistas, quando questionado sobre as estimativas da Comissão Europeia, que divergem das do Governo, após uma visita ao Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos e Amoreira, no Bombarral.

Apesar de garantir não estar "numa competição com a Comissão", o chefe do Governo português lembrou que Bruxelas falhou sempre as previsões relativamente ao crescimento, ao défice e ao emprego.