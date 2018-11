Brasil/Eleições

A atual presidência austríaca da União Europeia advertiu hoje que não vai baixar os seus padrões nas negociações comerciais em curso com os países do Mercosul na sequência da eleição do novo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

"Seguimos as eleições no Brasil e o que se disse durante a campanha, que nos leva a pensar que o Brasil quer renegociar e reabrir os capítulos que já foram acordados. Do meu ponto de vista, não vamos ceder em nada que baixe os padrões da Europa, quer na agricultura, quer nos produtos industriais", advertiu hoje em Bruxelas a ministra austríaca da Economia, Margarete Schrambock.

A ministra falava à entrada para um Conselho de Negócios Estrangeiros na vertente de comércio, ao qual preside, dado a Áustria assumir a presidência semestral do Conselho da UE até final do ano.