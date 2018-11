Actualidade

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa ao início da sessão, no mesmo dia em que o Presidente chinês afirmou que Pequim e Washington devem "avaliar corretamente" as suas intenções estratégicas, renovadas as tensões entre as potências.

Às 14:48 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones caía 0,49% para 26.061,36 pontos, enquanto o Nasdaq cedia 1,10% para 7.448,17 pontos.

Por sua vez, o índice alargado S&P 500 fixava-se em 2.793,55 pontos, menos 0,47%.