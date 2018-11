OE2019

O ministro Adjunto e da Economia afirmou hoje que "não há nenhum agravamento" decidido pelo Governo no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) e sublinhou, por diversas vezes, a aposta do Governo na valorização do interior do país.

Pedro Siza Vieira falava na comissão conjunta de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e de Economia, Inovação e Obras Públicas, no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), numa audição que durou cerca de cinco horas.

"Não há nenhum agravamento decidido pelo Governo das taxas do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos e energéticos naquilo que se refere aos combustíveis", afirmou o governante, em resposta ao CDS-PP.