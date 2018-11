Actualidade

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) realizou, até ao momento, 61 reuniões de investimento no valor de 40,4 mil milhões de dólares durante o Fórum de Investimento para África, que organiza em Joanesburgo, foi hoje anunciado.

"O AIF [Fórum de Investimento para África] é sobre transações directas e durante esta edição de 2018 realizámos 61 reuniões robustas de investimento com governos, sector privado, bancos comerciais e investidores, no valor global de 40,4 mil milhões de dólares", anunciou o responsável do BAD Ezekiel Odiogo.

"Deste montante, fechámos 45 projetos no valor de mais de 32 mil milhões de dólares em compromissos de investimento", referiu.