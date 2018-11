Actualidade

A curadora Marta Rema é a vencedora do Prémio Atelier-Museu Júlio Pomar/Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) 2018-2019, divulgou a instituição.

Uma citação de Júlio Pomar - "Muitas vezes marquei encontro comigo próprio no ponto zero" - dá nome ao projeto de Marta Rema, que será apresentado numa exposição no Atelier-Museu, a decorrer de 31 de janeiro a 14 de abril 2019.

Nascida em Torres Novas, em 1976, Marta Rema é licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e pós-graduada em estudos curatoriais pela Faculdade de Belas-Artes, da mesma instituição.