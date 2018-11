Actualidade

Uma mostra de cinema documental de promoção da candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura em 2027 é um dos destaques da 15.ª edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de Évora (FIKE), que começa na segunda-feira.

O certame, que se prolonga até ao dia 23, é organizado pela Sociedade Operária de Instrução e Recreio (SOIR) Joaquim António d'Aguiar e pela Câmara de Évora, com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), União de Freguesias de Évora e outros parceiros.

"É um festival que, pela sua programação, assume um olhar para dentro, um pouco como consequência dos filmes que se apresentaram a concurso. É um olhar para dentro dos lugares onde acontece, de um lugar que tanto pode ser Évora como outro ponto do mundo", afirmou hoje à agência Lusa Carla Magro Dias, da organização.