Actualidade

A taxa de eletrificação em Angola está nos 42%, admitiu hoje o ministro da Energia e Águas angolano, sublinhando, porém, que existem "boas perspetivas" para se começar a reverter a situação em breve.

Em declarações à agência Lusa, à margem da assinatura de um acordo de financiamento entre o Reino Unido e Angola para o setor da Saúde, João Baptista Borges reconheceu que o país "ainda está longe" da universalização do acesso à energia elétrica.

"Atualmente, a taxa de eletrificação de Angola é de 42%. Estamos ainda longe de atingir a universalização do acesso, que é isso que pretendemos", afirmou, salientando que, com a entrada em funcionamento de vários empreendimentos hidroelétricos no país, já a partir do início de 2019, o panorama vai começar a desanuviar-se.