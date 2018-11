Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou hoje a perder ligeiros 0,01% para 5.020,43 pontos, com as principais praças europeias a registarem tendências opostas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove subiram e as restantes fecharam em queda. A maior valorização foi a do BCP, que avançou 3,80% para 0,26 euros, um dia depois do banco liderado por Miguel Maya ter divulgado resultados até setembro.

Já a Corticeira Amorim registou a maior queda da sessão, ao perder 2,72% para 9,64 euros.