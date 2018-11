Actualidade

Em outubro, as salas de cinema registaram 1,3 milhões de espectadores, o que significa um aumento de 45% comparando com o mês homólogo, mas essa subida ainda não compensa a perda de audiências registada este ano.

Segundo dados estatísticos mensais do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), em outubro a rede de exibição comercial de cinema teve 1,3 milhões de espectadores, quando no mesmo mês de 2017 tinham sido 899 mil espectadores.

Para este aumento contribuiu a Festa do Cinema, que decorreu em outubro, com três dias de preços de bilhetes reduzidos em todas as salas.