Actualidade

Os corpos carbonizados de cinco pessoas foram encontrados no interior de veículos que foram atingidos pelas chamas de um dos vários incêndios florestais que estão a deflagrar no Estado norte-americano da Califórnia, informaram as autoridades locais.

O gabinete do xerife do condado de Butte, na zona norte da Califórnia, indicou que as vítimas foram todas encontradas na mesma área localizada na cidade de Paradise, que fica a cerca de 300 quilómetros de São Francisco.

Várias zonas do Estado da Califórnia estão hoje a lidar com pelo menos seis incêndios de grandes proporções, com três considerados como "críticos" pelos bombeiros locais.