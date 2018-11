Actualidade

Uma instalação de seis fotografias em vinil do artista André Cepeda está no Atelier Martel, em Paris, a partir de hoje, até ao dia 08 de fevereiro de 2019.

O artista português disse à Lusa que não queria "impôr" as suas obras ao atelier de arquitetura, mas sim "estar com a arquitectura" através de uma série de transparências que deixam descobrir as suas imagens.

A exposição abre na segunda-feira, dia 12 de novembro, mediante visita pedida com antecedência, nas novas instalações do Atelier Martel, um conhecido gabinete de arquitetura da capital francesa.