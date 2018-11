Actualidade

O Espérance de Tunis conseguiu virar na segunda 'mão' a final da Liga dos campeões africanos de futebol, batendo em casa 3-0 o Al Ahly, do Egito, com quem tinha perdido 3-1 na primeira 'mão', há uma semana.

Com este resultado, o Espérance fica com 4-3 no agregado dos dois jogos e reconquista um título que lhe escapava desde 2011. Com o troféu hoje alcançado, passa a ter três ligas dos Campeões africanos.

Saad Bguir (45+2 e 54) e Anice Badri (87) foram os 'heróis' desta reviravolta no estádio olímpico de Radés, perante uma das mais fortes equipas africanas - o Al Ahly é uma das formações mais tituladas, com oito triunfos.