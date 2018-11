Actualidade

O empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros (ME) emitido pela Sporting Futebol, SAD tem uma duração de três anos, revelou hoje a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no seu site oficial.

O empréstimo obrigacionista arranca na próxima segunda-feira e, de acordo com a CMVM, os eventuais interessados poderão subscrever até ao dia 22 deste mês.

No prospeto, é revelado que a SAD 'leonina' vai pagar 5,25% de juros pela emissão de 30 ME de obrigações, devendo o empréstimo ter uma duração de três anos, com o reembolso a ser efetuado ao valor nominal, de uma só vez, em 26 de novembro de 2021.