Actualidade

Os trabalhadores da Autoeuropa aprovaram hoje o novo acordo laboral, que prevê aumentos salariais de 2,9% e o pagamento do trabalho aos domingos a 100%, com 72,8% de votos favoráveis e 25,9% votos contra, anunciou a Comissão de Trabalhadores.

"Estou muito satisfeito pela participação dos trabalhadores no referendo, a maior de sempre (82,6%), e pela aprovação do acordo por 72,8% dos trabalhadores", disse à agência Lusa o coordenador da Comissão de Trabalhadores da fábrica de automóveis da Volkswagen, em Palmela, no distrito de Setúbal.

Segundo Fausto Dionísio, "trata-se de um ótimo acordo".