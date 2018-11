Actualidade

O arquiteto português João Luís Carrilho da Graça é o vencedor da primeira edição do prémio italiano de arquitetura Leon Battista Alberti, numa escolha feita por unanimidade, anunciou hoje a organização.

Instituído pela Fundação Leon - Centro de Estudos Battista Alberti e pelo Município de Mântua, em colaboração com o Polo de Mântua da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo, Engenharia e Construção do Politécnico de Milão, o prémio, com o nome do arquiteto humanista italiano do século XV, destina-se a distinguir, todos os anos, "um arquiteto de renome internacional, cujo trabalho testemunhe o papel da arquitetura contemporânea na promoção do património histórico", lê-se na página do prémio na Internet.

"Na primeira edição do prémio, o júri, composto por representantes da Escola de Arquitetura do Politécnico de Milão, da Fundação Alberti e da cidade de Mântua, indicou por unanimidade, como vencedor, o mestre português João Luís Carrilho da Graça, pelo mérito de estabelecer um diálogo de alto valor entre o antigo e o novo", na arquitetura.