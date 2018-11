Actualidade

A primeira tradução da polémica e "não autorizada" biografia de Kapuscinski chegou esta semana às livrarias portuguesas, na mesma altura em que se estreia o filme "Mais um dia de vida", inspirado no livro homónimo do repórter polaco.

A biografia foi escrita por um outro jornalista polaco, Artur Domoslawski, que se lançou, alguns anos após a morte de Ryszard Kapuscinski, na "complicada tarefa de desentranhar as chaves" da obra e vida do homem que se tornaria famoso por elevar a reportagem à categoria da literatura, e por dissecar, de uma forma única, os mecanismos do poder e o mundo em transformação, após a Segunda Guerra Mundial, lê-se na contracapa do livro, editado pela Assírio & Alvim.

Publicada originalmente na Polónia em 2010, por decisão de um tribunal, depois de a viúva de Kapuscinski o ter tentado impedir, a biografia revelava que o jornalista fantasiava muito das suas reportagens, que "tinha a sua própria teoria sobre o atravessar de fronteiras entre a ficção e a não ficção".