Actualidade

O judoca português Nuno Saraiva foi hoje sétimo classificado na categoria de -73 kg do Grande Prémio de Tashkent, ao perder no combate de repescagem com o grego Georgios Azoidis.

O lutador luso venceu os seus dois primeiros combates da fase preliminar, derrotando por 'ippon' Shatlyk Jumanyyazov, do Turquemenistão, e por 'waza ari' o cazaque Zhansay Smagulov.

No combate que lhe daria acesso às meias-finais, Nuno Saraiva perdeu com o alemão Igor Wandtke por 'ippon', tendo, na repescagem, também sido derrotado por 'ippon' pelo grego Azoidis, concluindo a prova no sétimo posto.