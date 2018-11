Actualidade

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou desde as 00:00 de hoje 121 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sendo o Porto o distrito mais afetado, avançou à Lusa aquela entidade.

O adjunto de operações nacional da ANPC Manuel Cordeiro adiantou que as 121 ocorrências foram registadas entre as 00:00 e as 12:30 e envolveram 363 operacionais e 155 veículos.

Segundo a ANPC, o distrito do Porto foi o mais afetado, com 33 ocorrências, seguido de Viseu (18) e Coimbra (16).