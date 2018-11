Actualidade

Arlindo Marques, conhecido como o "guardião do Tejo" pela sua luta em defesa do rio, foi distinguido pela Confederação das Associações de Defesa do Ambiente com o Prémio Nacional do Ambiente, que considerou "um reconhecimento" do seu trabalho.

"Fiquei muito contente é o reconhecimento do trabalho que tenho feito nos últimos três anos" em prol do rio Tejo e que foi "uma luta um bocado difícil", disse à agência Lusa Consolado Marques, dirigente do Movimento pelo Tejo.

O ambientalista contou que "foram três anos a lutar, três anos a ir ao rio, três anos a ir aos focos de poluição, a mostrar os peixes mortos, as águas escuras, porque o cheiro não se conseguia mostrar, e a espuma que parecia a espuma da morte".