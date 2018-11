Actualidade

O treinador Daniel Ramos acredita na capacidade de reação do Desportivo de Chaves e espera uma equipa "ambiciosa e com responsabilidade" para a visita ao Sporting, no domingo, para a 10.ª jornada da I Liga de futebol.

Numa má fase no campeonato, com três derrotas consecutivas e na penúltima posição da tabela, com sete pontos, o técnico do emblema transmontano lembrou hoje, na antevisão à partida de domingo, agendada para as 20:00, que o grupo de trabalho "já demonstrou anteriormente" uma boa capacidade de resposta.

"Temos de ter responsabilidade pelo ciclo que atravessamos, pelo que sabemos que podemos fazer e uma ambição legítima de quem quer reverter este ciclo", realçou.