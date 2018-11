Actualidade

O treinador do Tondela disse hoje que "ninguém vai cobrar nada" se os jogadores "derem a vida dentro do campo" este domingo, frente ao Benfica, em jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol.

"Queremos divertir-nos dentro do campo, termos muito rigor, estarmos focados nos três pontos e os jogadores sabem disso. Eles próprios comentam, e eu digo-lhes, ninguém vos vai cobrar nada se derem a vida dentro do campo", considerou Pepa, acrescentando que acredita que será "um bom jogo, com muitos golos".

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, agendado para as 17:30 de domingo, no Estádio João Cardoso, em Tondela, o técnico assegurou que "a estratégia está bem delineada e todos os jogadores sabem o que têm a fazer".