OE2019

O PSD quer saber se, no Orçamento do Estado para 2019, existem ou não verbas para o novo Centro Pediátrico do Centro Hospitalar de São João, apontando uma contradição entre o primeiro-ministro e a ministra da Saúde.

Numa pergunta hoje divulgada pelo grupo parlamentar social-democrata, entregue na sexta-feira na Assembleia da República, o PSD questiona diretamente António Costa sobre a previsão orçamental das verbas para a construção do novo Centro Pediátrico do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHSJ), no Porto.

O PSD recupera declarações de António Costa, feitas a 24 de outubro, em que o primeiro-ministro afirmou que o reforço orçamental na área da saúde permitirá avançar com o lançamento do concurso desta nova ala.