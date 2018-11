Actualidade

O treinador do Sporting confessou-se hoje um admirador do trabalho de Daniel Ramos e do futebol do Desportivo de Chaves, porém, assume a sua vontade em vencer o importante encontro deste domingo.

Tiago Fernandes classificou hoje, em conferência de imprensa no Estádio José Alvalade, o jogo com o Desportivo de Chaves como "bastante importante" e promete uma equipa à altura do desafio, apesar da reconhecida qualidade do adversário.

"É um jogo bastante importante. Temos de estar focados para não cometer erros e não dar azo a surpresas. O Chaves é uma equipa muito bem orientada por um treinador que tem feito um trajeto ascendente. As suas ideias são difíceis de contrariar e tem uma capacidade de preparar os jogos acima da média", começou por dizer o treinador interino, que cumprirá este domingo a sua última partida no banco dos 'leões, antes de o holandês Marcel Keizer assumir as 'rédeas' do clube 'leonino'.