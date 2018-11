Actualidade

O Programa de Apoio a Projetos da Direção-Geral das Artes vai apoiar 45 entidades, nas áreas da Criação e da Programação e Desenvolvimento de Públicos, num total de 1,39 milhões de euros, divulgou este organismo.

A decisão final do concurso do Programa de Apoio a Projetos 2018, na área da Criação, publicada no 'site' da DGArtes com data de dia 09, sexta-feira, diz respeito a um montante de 930 mil euros, abrangendo 34 projetos, de outras tantas entidades, enquanto nos domínios da Programação e Desenvolvimento de Públicos, com um total de 460 mil euros, foram aprovados 15 projetos, apresentados por 15 diferentes candidatos.

Na Criação, o teatro é a área com maior número de projetos aprovados (15), seguindo-se cruzamento disciplinar (sete), dança (quatro), artes plásticas (três) e música (dois), antes de arquitetura, fotografia e novos media, cada uma com um projeto aprovado.