Actualidade

A eurodeputada portuguesa Ana Gomes disse hoje à agência Lusa, em Luanda, que Portugal deve "colaborar com Angola" na recuperação dos ativos financeiros angolanos na banca portuguesa, que terá de "estar pelos ajustes" a bem das relações bilaterais.

A dirigente socialista falava à Lusa após a 3.ª Conferência sobre Transparência, Corrupção, Boa Governação e Cidadania em Angola", em que foi oradora no painel "O Combate ao Branqueamento de Capitais com Origem em Angola por Parte da União Europeia e de Portugal - O Papel da União Europeia e de Portugal: Ações e Omissões".

"As omissões são imensas e não são só em matéria de regulamentação, não é o problema da lei, mas sim o cumprimento da lei, designadamente as diretivas europeias para o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo", sublinhou Ana Gomes, que deixa hoje à noite Luanda, onde chegou na quinta-feira.