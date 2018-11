Actualidade

O líder do partido xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, criticou hoje as visitas de dirigentes israelitas a países do Golfo nas últimas semanas, que considerou uma "traição ao povo e à causa palestiniana".

"Nestas últimas semanas fomos testemunhas de uma onda de normalização após a visita de vários dirigentes sionistas aos países do Golfo", afirmou Nasrallah num discurso transmitido pela televisão Al Manar.

"Terminou a hipocrisia e as máscaras caíram", adiantou o secretário-geral do Hezbollah, para o qual a normalização de relações entre os países árabes e Israel constitui uma traição aos palestinianos.