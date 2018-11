Actualidade

Sete túmulos, dos quais quatro com mais de seis mil anos, foram descobertos em Saqqara, perto do Cairo, no âmbito de uma missão arqueológica, que também encontrou escaravelhos e gatos mumificados, foi hoje revelado.

O ministro egípcio das Antiguidades, Khaled el-Enany, explicou que a descoberta ocorreu numa zona "rochosa na fronteira com o complexo funerário de Userkaf, na necrópole de Saqqara", a antiga capital do Reino Antigo.

Três dos túmulos remontam à época do Novo Império (1539-1075 antes de Cristo - a.C) e foram utilizados para gatos, referiu o governante, acrescentando que os outros quatro datam do período do Antigo Império (4.300 anos a.C.).