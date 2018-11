Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje que se falou "muito de Portugal" no jantar oferecido pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, aos dirigentes mundiais que participam nas celebrações do centenário do Armistício.

"Falou-se muito de Portugal, falou-se muito de Portugal na Europa e em África e até na ligação à América Latina", disse Marcelo aos jornalistas portugueses após o jantar.

"E falou-se muito bem e muito do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres", acrescentou.