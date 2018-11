Actualidade

As autoridades brasileiras elevaram de nove para dez o número de mortos num deslizamento de terras no sábado em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que causou 11 feridos, encontrando-se quatro pessoas desaparecidas.

Nas operações de resgate, 11 pessoas foram salvas, dez corpos foram encontrados e quatro pessoas ainda estão desaparecidas, disse um porta-voz do Ministério da Defesa Civil do Brasil à agência de notícias France-Presse.

Entre os mortos está uma criança, duas idosas, um homem de 37 anos e uma mulher.