Actualidade

A exposição da artista plástica portuguesa Joana Vasconcelos, no Museu Guggenheim Bilbau, em Espanha, encerra hoje, com um concerto da fadista Gisela João, depois de ter sido vista por mais de 640 mil visitantes, desde a inauguração, em junho.

"I'm Your Mirror", a mostra de Bilbau, que tem curadoria de Enrique Juncosa e Petra Joos, deverá servir de base à exposição da artista no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, a realizar nos primeiros meses de 2019, em datas ainda a anunciar, como Serralves disse à Lusa.

A digressão internacional tem sido preparada pelo Museu Guggenheim Bilbao, "em colaboração com a artista e diferentes instituições de renome", e está programada para "o início de 2019", em Serralves, e para o Kunsthal Rotterdam, na Holanda, no verão do próximo ano, como se pode ler na apresentação, disponível no 'site' do museu basco desde a inauguração da mostra, no passado dia 29 de junho.