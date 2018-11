Actualidade

A companhia de teatro Mala Voadora celebra este mês 15 anos de atividade, e cinco do espaço aberto no Porto, continuando a questionar a missão artística, entre o trabalho como criadores e como programadores.

"O balanço, antes de mais, é positivo. Temos uma boa relação, e orgulho, no trabalho que desenvolvemos até aqui. Do ponto de vista artístico, há alguns pressupostos que conseguimos perseguir e que continuam muito presentes", começa por dizer à Lusa José Capela, que, com Jorge Andrade, dirige a estrutura desde a fundação, em 2003.

Em dezembro, a Mala Voadora vai estar no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, para a estreia de "Fausto", que também se insere na programação dos 25 anos dos CCB, encerra o projeto "White Rabbit, Red Rabbit", do iraniano Nassim Soleimanpour, no Porto, com Vera Mantero e Gonçalo Waddington, e prossegue o desenvolvimento dos temas dos próximos três anos, do "dinheiro", ao quinto centenário da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães.