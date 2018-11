Actualidade

O deputado socialista José Magalhães alertou que Portugal não pode ficar descansado com o que se passou nas presidenciais do Brasil e tem de adaptar as suas leis para tentar travar novas formas de manipulação das eleições.

"As regras que existem estão todas viradas para as formas tradicionais de financiamento" de partidos e eleições, que nada falam sobre 'bit coins', por exemplo, justificou, em entrevista à agência Lusa, o deputado do PS, divulgador da Internet desde a década de 1990 e especialista em ciberespaço.

José Magalhães, aliás, só admite o cenário de a utilização das chamadas 'fake news', as chamadas "notícias falsas" ou desinformação, virem a ser usadas em maior escala nas eleições europeias de maio do próximo ano, incluindo em Portugal, o que explica as ações tomadas ao nível europeu.