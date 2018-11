BE/Convenção

O dirigente do BE Jorge Costa avisou hoje para a "campanha" que se prepara com vista à maioria absoluta do PS nas eleições legislativas de 2019 por parte do "poder económico e do capital" para "despejar" os bloquistas.

"2019 é o ano de uma campanha potente, o capital quer que esta legislatura seja um parêntesis para não esquecer, mas que permita voltar à boa e velha alternância. Essa campanha, quando olha para o estado da direita portuguesa, sabe que só uma maioria absoluta do PS pode despejar o Bloco e a libertação do PS. Em 2019, a campanha deste poder, do poder do capital, é a campanha pela maioria absoluta do PS", disse, no segundo de dois dias da XI Convenção do BE, em Lisboa.

O deputado bloquista, referindo-se a várias grupos económicos e poderes fáticos, citou o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, o seu antecessor Francisco Van Zeller ou o "dono do Pingo Doce [grupo Jerónimo Martins], Soares da Costa" para concluir que aqueles protagonistas consideram que "os governos do PS sempre foram melhores para os empresários" e "se [António] Costa tiver maioria absoluta despeja rapidamente BE e PCP, fica sozinho e vai buscar os valores intrínsecos do PS".