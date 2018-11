Actualidade

A curta-metragem "Death is the Place on Earth", da atriz e realizadora portuguesa Anna Carvalho, foi selecionada para o festival LIFFT India Filmotsav, que irá decorrer de 06 a 10 de dezembro em Lonavla, a 80 quilómetros de Mumbai.

Filmada no deserto californiano, entre Slab City e Bombay Beach, a produção de 15 minutos recupera a personagem "Ivy" que Anna Carvalho escreveu e interpretou para a peça "Death Cabaret", que esteve em cena no Teattro da Malaposta e na Comuna - Teatro de Pesquisa, há seis anos.

O filme, que conta com os atores Andres Antonio Pérez e Sue Shaheen, além da própria Anna Carvalho, foi estreado em Los Angeles, na competição do World Film Festival, no final de outubro, onde esteve nomeado para Melhor Curta.