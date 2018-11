BE/Convenção

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, rejeitou hoje críticas sobre acomodação dos bloquistas ao sistema, defendendo que a sua força política irrita o primeiro-ministro e é a mais crítica do parlamento.

Pedro Filipe Soares falava no período de encerramento do debate das três moções em disputa na XI Convenção Nacional do Bloco de Esquerda.

Na sua intervenção, Pedro Filipe Soares, que defendeu a moção A, da direção, procurou responder a críticas internas de que o Bloco de Esquerda perdeu o seu caráter revolucionário, se normalizou, institucionalizou na Assembleia da República e está agora "no bolso do PS".