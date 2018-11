BE/Convenção

A moção de orientação A, proposta pela coordenadora do BE, Catarina Martins, obteve hoje uma vitória esmagadora na XI Convenção Nacional bloquista, em Lisboa, com 459 votos a favor de um total de 625 delegados eleitos.

A Mesa registou duas abstenções entre os 510 delegados presentes no segundo e último dia de reunião magna, no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, ao Areeiro, Lisboa.

A moção M, "Um Bloco que não se encosta" - muito crítica da atual direção e solução governativa - conseguiu 40 votos favoráveis e a moção C, "Mais democracia, mais organização", ficou-se pelos nove votos a favor.