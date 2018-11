BE/Convenção

A coordenadora do BE admitiu hoje que, apesar dos "momentos difíceis", só houve um "em que a legislatura esteve em risco", que foi quando, em janeiro de 2017, o Governo tentou reduzir a Taxa Social Única (TSU) dos empregadores.

Catarina Martins discursava na sessão de encerramento da XI Convenção Nacional do BE, estando entre os convidados a secretária de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro, Mariana Vieira da Silva.

"Tivemos até momentos difíceis nesta legislatura. Houve negociações prejudicadas por interesses económicos ilegítimos, houve desacordos sobre acordos, mas só houve um momento em que a legislatura esteve em risco: quando o Governo decidiu compensar os patrões pela subida do salário mínimo com uma redução da TSU, a contribuição da empresa para a segurança social", admitiu.