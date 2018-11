Mau tempo

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou hoje 219 ocorrências relacionadas com o mau tempo e mais de metade ocorreram no distrito de Lisboa, sobretudo inundações, avançou à Lusa aquela entidade.

O adjunto de operações nacional da ANPC Manuel Cordeiro adiantou que as 219 ocorrências foram registadas entre as 00:00 e as 12:55 e envolveram 498 operacionais e 78 veículos.

O mesmo responsável referiu que a maior parte das ocorrências registaram-se em Lisboa devido à forte chuva que começou a cair a partir do final da manhã.