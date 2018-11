BE/Convenção

A coordenadora do BE, Catarina Martins, manifestou hoje a certeza de que o partido alcançará "a força para ser parte de um Governo quando o povo quiser", considerando que "tudo está em aberto".

"Não nos perguntem por isso se queremos fazer parte do próximo governo que ainda não foi eleito, porque temos a certeza de que alcançaremos a força para ser parte de um governo quando o povo quiser", sublinhou Catarina Martins já na reta final da sua intervenção no encerramento da XI Convenção Nacional.

A pergunta que a coordenadora do BE reconduzida disse preferir é "se é possível agora um governo que cumpra a saúde, a escola, as pensões, o emprego".