Actualidade

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio foi hoje sétima classificada na categoria de -78 kg do Grande Prémio de Tashkent, ao perder no combate de repescagem com a russa Anastasiya Dmitrieva.

Nos combates da fase preliminar, Patrícia Sampaio superou a uzbeque Shokhista Anarova por 'ippon', seguindo-se um triunfo frente à ucraniana Anastasiya Turchin por 'waza ari'.

No combate de acesso às meias-finais, Patrícia Sampaio perdeu diante da kosovar Loriana Kuka por 'ippon', enquanto na repescagem novo 'ippon', desta feita por ter atingido as três penalizações (shido), frente a Anastasiya Dmitrieva afastou-se da luta pelas medalhas.