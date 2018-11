BE/Convenção

O dirigente comunista Armindo Miranda afirmou hoje que "sempre que o PS teve maioria absoluta infernizou mais a vida dos portugueses", reconhecendo grande convergência parlamentar entre PCP e BE, após a XI Convenção Nacional bloquista, em Lisboa.

"Sempre que o PS teve maioria absoluta, infernizou mais a vida dos portugueses. Não é uma afirmação gratuita, basta ir ver os factos da vida passada", disse, acrescentando que o seu partido vai apresentar-se "aos eleitores, ao povo português", nas eleições legislativas de 2019 com um "projeto de desenvolvimento económico que criará centenas de milhares de postos de trabalho", com a "produção nacional" como "fator determinante" para levar "felicidade a casa dos portugueses".

Questionado sobre a hipótese de um futuro executivo com elementos de PS, BE e PCP, resultante do futuro ato eleitoral, o membro da comissão política do Comité Central comunista impôs condições.