Actualidade

A República Checa conquistou hoje o seu 11.º título da Fed Cup, o principal torneio de seleções de ténis feminino, numa final em que os Estados Unidos não venceram qualquer encontro.

As checas, que partiram para a jornada de hoje a vencer por 2-0, 'selaram' a vitória no primeiro jogo do dia, com Katerina Siniakova a impor-se a Sofia Kenin, pelos parciais de 7-5, 5-7 e 7-5, num encontro que durou duas horas e 11 minutos.

A vitória de Siniakova no encontro que colocou frente a frente a duas número da República Checa e dos Estados Unidos, ditou o triunfo da equipa da casa e tornou desnecessários os dois últimos encontros, um de singulares e outro de pares.