Mau tempo

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou 472 ocorrências relacionadas com o mau tempo até às 16:00 de hoje em todo o país e cerca de metade ocorreu no distrito de Lisboa, avançou à Lusa a entidade.

Fonte da ANPC adiantou que 370 das 472 ocorrências, registadas entre as 00:00 e as 16:00, estiveram relacionadas com inundações.

O distrito de Lisboa foi o mais afetado pela forte chuva que começou a cair desde o final da manhã de hoje, com o registo de 213 ocorrências de inundações, de acordo com a Proteção Civil.