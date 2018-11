Actualidade

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) vai investigar o incidente aéreo com o avião Embraer da Air Astana que declarou emergência e aterrou em Beja, segundo fonte oficial do organismo.

Segundo a mesma fonte, encontra-se hoje à tarde uma equipa de investigadores a caminho de Beja a fim de recolher os dados da aeronave e obter informações da tripulação que se encontrava no aparelho, com vista à realização de uma investigação à ocorrência.

O avião da Air Astana (companhia do Cazaquistão) que hoje aterrou no aeroporto de Beja após ter declarado emergência sofreu uma "falha crítica nos sistemas de navegação e controlo de voo", disse à Lusa fonte aeronáutica.