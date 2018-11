Mau tempo

Dezenas de ruas foram hoje temporariamente cortadas ao trânsito na zona da Grande Lisboa sobretudo devido a inundações, disse à agência fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A mesma fonte adiantou que a forte chuva que se fez sentir na zona metropolitana de Lisboa levou a restrições da circulação automóvel com o corte temporário de algumas vias, nomeadamente na capital, Sintra, Oeiras, Cascais e Vila Franca de Xira.

Segundo a PSP, as inundações foram a principal causa do corte das vias, mas registaram-se ainda situações de restrições ao trânsito relacionadas com queda de árvores e deslizamento de terras.