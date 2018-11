OE2019

O presidente do PSD acusou hoje o Governo e o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo de estarem a mentir sobre o défice de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB), referindo que na realidade é 0,5%.

"Eu pensei que hoje já não seria possível ter um documento na Assembleia da República em que vão aprovar um défice de 975 [milhões de euros] e vender ao país que não é 975, mas é 385 milhões de euros. Uma mentira", acusou Rui Rio, durante o seu discurso de encerramento do 14.º Congresso de Trabalhadores Social-Democratas, que decorreu hoje na Póvoa de Varzim, distrito do Porto.

No final do mês de outubro passado, nos Açores, Rui Rio já tinha referido que se os "mapas não mudassem" o que a Assembleia da República iria aprovar era um défice de 975 milhões de euros, com 0,5% do PIB.