Actualidade

Dois tripulantes do avião da Air Astana que hoje aterrou de emergência em Beja, um natural do Cazaquistão e outro de Inglaterra, sofreram ferimentos ligeiros e deram entrada no hospital da cidade, revelou fonte da unidade hospitalar.

A mesma fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), contactada pela agência Lusa, disse que os homens "estão em observação no Serviço de Urgência" do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

"Da tripulação de seis pessoas, são os únicos feridos transportados para o hospital", afirmou a fonte, afiançando que os homens apresentam "ferimentos ligeiros".